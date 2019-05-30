Silivri'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Silivri'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolundan Edirne yönüne giden Y.K. yönetimindeki 17 YA 327 otomobil, Gümüşyaka Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü ve beraberindeki O.K, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde O.K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralı sürücü, Silivri Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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