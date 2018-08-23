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Silivri'de trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 21:08 | Son Güncelleme

Karpuz yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kemal Benli’nin de aralarında bulunduğu 2 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Silivri’de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 KA 4673 plakalı karpuz yüklü kamyonet, Çantaköy mevkisinde kontrolden çıktı. Takla atan araç, ağaçlık alana savruldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Silivri İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kemal Benli ile Murat Uzun ve Evren Tor, araçtan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Enver Tor'un hayatını kaybettiği belirlendi. Benli ve Uzun, ambulansla Silivri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tor'un cesedi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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Silivri trafik kazası

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