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Silivri'de trafik kazası: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 15:05 | Son Güncelleme

Silivri'de trafik kazası: 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Silivri'de meydana gelen trafik kazasında, bir kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, S.İ, 34 SY 0859 plakalı motosikletiyle, Piri Mehmet Paşa Mahallesi'ndeki yaya yolunun, zeminden yükseltilmiş beton bölümüne çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

S.İ, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü ile motosiklet sahibine cezai işlem uyguladı.

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Anahtar Kelimeler:
Kaza Silivri

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