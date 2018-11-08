Silivri'de trafik kazası: 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Silivri'de meydana gelen trafik kazasında, bir kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, S.İ, 34 SY 0859 plakalı motosikletiyle, Piri Mehmet Paşa Mahallesi'ndeki yaya yolunun, zeminden yükseltilmiş beton bölümüne çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
S.İ, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü ile motosiklet sahibine cezai işlem uyguladı.
Erkek sevgilisi olduğu ortaya çıkmıştı! O işçiden kötü haber
Gazeteci Hüsnü Mahalli'ye hapis cezası
Hayat kadınını genelevden kovdular! Sebebi pes dedirtti
İstanbul'da kaymakamlıkta dehşet anları! İntihar girişimi
İYİ Parti'nin Muğla adayı kim? Behçet Saatçi'den ilk açıklama
Yeni Şafak, CHP'nin İstanbul'daki belediye başkan adaylarını açıkladı
Beyaz Saray'da gergin anlar! Trump çok kızdı...
2018 yılının İngilizce kelimesi belli oldu!
Sosyal medyada tütün ürünleri kullanan ve paylaşanlara ceza gelecek
Akciğer tomografisi için korkutan uyarı: Faciaya dönüşecek
Whatsapp'ta en çok konuştuğunuz kişi...
Google'da büyük tuzak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum