Silivri'de trafik kazası

İSTANBUL (AA) - TEM Otoyolu Çerkezköy-Kınalı arasında seyreden minibüs devrildi.
Alınan bilgiye göre, 34 YA 8611 plakalı minibüs İstanbul yönünde ilerlerken yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.
İkisi yabancı uyruklu 3 kişi ilçedeki hastanelere kaldırıldı, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Bu arada minibüsün sığınmacı taşıdığı ve kaza sonrasında şoför ve bazı sığınmacıların olay yerinden kaçtığı iddia edildi.
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