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Silivri'de trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 18:10 | Son Güncelleme

Silivri'de trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

İSTANBUL (AA) - Silivri'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu'ndan İstanbul istikametine seyreden Cemile Nazlı Çetin'in kullandığı 07 TF 333 plakalı otomobil, Büyükçavuşlu mevkisinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Bariyerlere çarptıktan sonra takla atan otomobil, tarlaya savruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü, beraberindeki Hatice Kurtuluş, Şükran Pamukçu ile iki çocuk itfaiye ve sağlık ekiplerince çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kurtuluş'un hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Şükran Pamukçu, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hatice Kurtuluş'un cesedi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
büyükçavuşlu Silivri trafik kazası

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