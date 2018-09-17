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Silivri'de trafik kazası: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 06:23 | Son Güncelleme

Silivri'de trafik kazası: 3 yaralı

İSTANBUL (AA) - Silivri'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu'nda Çerkezköy istikametine seyreden N.Y. idaresindeki 37 PR 578 plakalı otomobil, Kınalı mevkisinde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 SB 718 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücü N.Y. ile yanındaki H.Y, araç içinde sıkıştı. Yaralılar, sağlık ve itfaiye ekiplerince araçtan çıkartıldı.

Kazada, diğer aracın sürücüsü de hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Silivri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Anahtar Kelimeler:
itfaiye Silivri trafik kazası

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