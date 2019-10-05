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Silivri'de trafik kazası: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 02:35 | Son Güncelleme

TEM Otoyolu'nda, yolcu otobüsüyle temizlik aracının çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Silivri TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsüyle temizlik aracının çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Edirne istikameti Celaliye mevkisinde, Bülent Candan yönetimindeki 34 UBT 62 plakalı yolcu otobüsü ile Eşref Tunç idaresindeki belediyeye ait çöp toplama kamyonu çarpıştı.

Kazada otobüs şoförü Candan ve muavin Hasan Karabıyık ile çöp kamyonu sürücüsü Tunç yaralandı. Kazanın olduğunu gören çevredeki sürücüler, durumu 112 Acil Servis'e ve polise bildirdi.

Gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıkları yaralıları civardaki hastanelere kaldırdı. Otobüsteki 12 yolcu ise olay yerine gönderilen başka bir otobüsle kaza yerinden ayrıldı.

Tedavi altındaki 3 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sebebiyle tek taraflı kapanan yol hasarlı araçların çekilmesinin ardından açıldı.

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Celaliye Silivri trafik kazası yaralı yolcu otobüsü

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