SİLİVRİ'DE TRAFO ALEV ALEV YANDI 

Haber-Kamera: Alparslan ERMİŞ /İSTANBUL,(DHA)

Silivri'de TEM Otoyolundaki aydınlatmalar için kullanılan trafo patladı. Kısa süre de alev alan trafo, itfaiye ekiplerince söndürüldü. İstanbul Silivri'de TEM otoyolu Kınalı gişeleri yanında bulunan trafo henüz belirlenemeyen nedenle patladı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, trafoda çıkan yangını söndürdü. BEDAŞ ekipleri ise yangının söndürülmesinin ardından, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Görüntü dökümü:

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-Trafonun alev alev yanması

-İtfaiyenin müdahalesi

-Genel ve detaylar

