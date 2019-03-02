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Silivri'de tüfekle vurulan köpek sağlığına kavuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 21:33 | Son Güncelleme

SİLİVRİ'de, geçtiğimiz Ocak ayında havalı tüfekle vurulup ağır yaralanan sokak köpeği sağlığına kavuştu.

Silivri'de tüfekle vurulan köpek sağlığına kavuştu

Eren ERMİŞ / İSTANBUL,(DHA) SİLİVRİ'de, geçtiğimiz Ocak ayında havalı tüfekle vurulup ağır yaralanan sokak köpeği sağlığına kavuştu. Köpeği sahiplenen hayvansever Leyla Pala, "Evimizin neşesi olacak" dedi.Silivri'de, 25 Ocak günü alkollü olduğu iddia edilen bir kişi tarafından havalı tüfekle vurularak ağır yaralanan sokak köpeğinin tedavisi tamamlandı. Vücudunda 100 saçma tespit edilen köpeğin Silivri Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki tedavi işlemleri olumlu sonuç verdi. Günden güne iyileşen sokak köpeği bugün taburcu edildi. Gümüşyaka Mahallesi'nde yaşayan hayvansever Leyla Pala, köpeği sahiplenerek evinin bahçesine yuva yaptı. "Max" adını verdiği köpeğin sağlık durumunu yakından takip ettiğini söyleyen Pala, “Saldırı haberini duyunca çok üzüldüm. Sağlığına kavuşması için dua ettim. Ona kavuşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Şu anda geçici bir ev yaptık. İleride daha güzel bir yuva yapacağız. Max adını verdik. Ailemizin neşesi olacak" diye konuştu. Leyla Pala'nın kızı Hacer Irmak Pala ise “Max'i çok sevim, çok tatlı. Yeni geldiği için bana alışmamış olabilir ama iyi bir arkadaş olacağım" dedi.

Hayvanları Koruma ve Kurtarma Derneği Başkanı Erman Paçalı ise süreci yakından takip ettiklerini ifade ederek, “Vücudunda hala çıkarılamayan saçmalar var. Deri ile birleştiği için müdahale edilemiyor. Çene bölgesindeki ağır yara çok şükür geçti. Ona bu saldırıyı yapan şahısın cezalandırılması için hukuk mücadelemizi sürdürüyoruz" bilgisini aktardı.

(FOTOĞRAFLI)

Silivri'de tüfekle vurulan köpek sağlığına kavuştuSilivri'de tüfekle vurulan köpek sağlığına kavuştuSilivri'de tüfekle vurulan köpek sağlığına kavuştuSilivri'de tüfekle vurulan köpek sağlığına kavuştu

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