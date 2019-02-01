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Silivri'de un fabrikasında yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 01.02.2019 01:54 | Son Güncelleme

Eren ERMİŞ / İSTANBUL DHA - SİLİVRİ Kınalı'da bulunan bir un fabrikasında yangın çıktı.

Silivri'de un fabrikasında yangın

Eren ERMİŞ / İSTANBUL DHA - SİLİVRİ Kınalı'da bulunan bir un fabrikasında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle farbrikada maddi hasar meydana geldi.

Kınalı Sanayi mevkiinde bulunan bir un fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle saat 23.00 sıralarında yangın çıktı. Fabrikanın yükleme bölümündeki bazı malzemelerin tutuşması üzerine, çalışanlar itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Olayda fabrikada maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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