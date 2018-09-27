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Silivri'de uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 19:00 | Son Güncelleme

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Silivri’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine bölgede önlem alan polis ekipleri, söz konusu eve 2 kişinin geldiğini tespit etti.

Uyuşturucu alışverişi yapıldığı sırada operasyon düzenleyen ekipler, A.Y, M.Ç, A.K. ve E.D'yi yakaladı.

Şüphelilerin üzerinde ve evlerinde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen para ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Y. ve M.Ç. tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
operasyon Silivri uyuşturucu

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