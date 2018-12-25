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Silivri'de yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 01:41 | Son Güncelleme

Ağaçlık alanda bulunan bir barakada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti

İSTANBUL (AA) - Silivri'de bir barakada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'de ağaçlık alanda bulunan bir barakada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Silivri itfaiye ekipleri, yangın ağaçlık alanda çıktığı için bu bölgeye yaya olarak ulaştı.

Kısa sürede alevleri söndüren ekipler, barakada yaptıkları incelemede olay sırasında içeride kimsenin bulunmadığını belirledi.

Yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Baraka itfaiye yangın

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