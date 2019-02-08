Silivri'de yangın

İSTANBUL (AA) - Silivri'de tekstil fabrikasında yangın çıktı.

Silivri'nin Alipaşa Mahallesi'nde tekstil üretimi yapılan fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

