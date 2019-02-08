Silivri'de yangın

İSTANBUL (AA) - Silivri'de tekstil fabrikasında yangın çıktı.
Silivri'nin Alipaşa Mahallesi'nde tekstil üretimi yapılan fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Sedat Peker savcılığa ifade verdi: Konuşmamın arkasındayım!
Gözünü kırpmadan canını almaya çalıştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin
Ünlü futbol takımının antrenman tesisinde facia!
Atatürk Havalimanı'nda çok acı olay!
Antalya'da korkunç olay! Vücudunun üst tarafı yok...
Terör örgütünde büyük panik: Türkler gelmeden önlem alın!
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı
CHP'de Mehmet Akif Hamzaçebi neden istifa etti?
Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!
Okuyucu Yorumları 0 yorum