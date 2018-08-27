HABER

Silivri'de yangın: 3 kişi dumandan etkilendi 

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2018 21:31 | Son Güncelleme

  İstanbul DHA  Silivri'de 3 katlı binanın en üst katında yangın çıktı, binada bulunan 3 kişi dumandan etkilendi.  Silivri Mimarsinan'da bulunan 3 katlı bir binanın en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Silivri'de yangın: 3 kişi dumandan etkilendi 

İstanbul DHA
Silivri'de 3 katlı binanın en üst katında yangın çıktı, binada bulunan 3 kişi dumandan etkilendi.
Silivri Mimarsinan'da bulunan 3 katlı bir binanın en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine Silivri İtfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü. Yangın sırasında evde bulunan 3 kişi sinir krizi geçirdi ve dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerince dumandan etkilenenlere olay yerinde müdahale edildi. Yangının asıl çıkış sebebi araştırılıyor.

Silivri'de yangın: 3 kişi dumandan etkilendi Silivri'de yangın: 3 kişi dumandan etkilendi

PARTNERFilm çekmeyi de biliriz eğlenmeyi deFilm çekmeyi de biliriz eğlenmeyi de
Esenyurt'ta dehşet! İki kadını takip etti, sonrası korkunçEsenyurt'ta dehşet! İki kadını takip etti, sonrası korkunç
5 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı5 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İran sert çıktı: ABD'nin orada işi yok

İran sert çıktı: ABD'nin orada işi yok

Musa dedenin 48 yıllık oyunu! Almanya-Türkiye arasında yıllarca mekik dokudu, kimse fark etmedi

Musa dedenin 48 yıllık oyunu! Almanya-Türkiye arasında yıllarca mekik dokudu, kimse fark etmedi

Hakan Sabancı, Aslı Enver'i yakın takip takipte!

Hakan Sabancı, Aslı Enver'i yakın takip takipte!

Cansu Taşkın köpeğini de ünlü yaptı! Sansürlü poz

Cansu Taşkın köpeğini de ünlü yaptı! Sansürlü poz

Rahip Brunson'la ilgili yeni gelişme! Avukatı açıkladı, yeni süreç başlayacak

Rahip Brunson'la ilgili yeni gelişme! Avukatı açıkladı, yeni süreç başlayacak

Rusya'dan korkutan iddia: ABD saldırmaya hazırlanıyor!

Rusya'dan korkutan iddia: ABD saldırmaya hazırlanıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Esenyurt'ta dehşet! İki kadını takip etti, sonrası korkunç

Esenyurt'ta dehşet! İki kadını takip etti, sonrası korkunç

İzmir'de rahatsızlanan küçük kız hastaneye gidince gerçeği öğrendi!

İzmir'de rahatsızlanan küçük kız hastaneye gidince gerçeği öğrendi!

Çankırı'da 'pes' dedirten görüntü!

Çankırı'da 'pes' dedirten görüntü!

Zonguldak’ta damada şaka yapmak isteyen gelin kendi tuzağına düştü

Zonguldak’ta damada şaka yapmak isteyen gelin kendi tuzağına düştü

'Tek teker Birkan' sivil trafik ekiplerince yakalandı!

'Tek teker Birkan' sivil trafik ekiplerince yakalandı!

Ataşehir'de silahlı saldırı: 1 yaralı

Ataşehir'de silahlı saldırı: 1 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.