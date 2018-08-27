Silivri'de yangın: 3 kişi dumandan etkilendi 

İstanbul DHA
Silivri'de 3 katlı binanın en üst katında yangın çıktı, binada bulunan 3 kişi dumandan etkilendi.
Silivri Mimarsinan'da bulunan 3 katlı bir binanın en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine Silivri İtfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü. Yangın sırasında evde bulunan 3 kişi sinir krizi geçirdi ve dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerince dumandan etkilenenlere olay yerinde müdahale edildi. Yangının asıl çıkış sebebi araştırılıyor.
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