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SİLİVRİ'DE YANGIN: 3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ 

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 21:31 | Son Güncelleme

  İstanbul DHA  Silivri'de 3 katlı binanın en üst katında yangın çıktı, binada bulunan 3 kişi dumandan etkilendi.  Silivri Mimarsinan'da bulunan 3 katlı bir binanın en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İstanbul DHA
Silivri'de 3 katlı binanın en üst katında yangın çıktı, binada bulunan 3 kişi dumandan etkilendi.
Silivri Mimarsinan'da bulunan 3 katlı bir binanın en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine Silivri İtfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü. Yangın sırasında evde bulunan 3 kişi sinir krizi geçirdi ve dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerince dumandan etkilenenlere olay yerinde müdahale edildi. Yangının asıl çıkış sebebi araştırılıyor.

Görüntü Dökümü:
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- Dumanların görüntüsü
- Binanın görüntüsü
- Dumandan etkilenenlere müdahale edilmesi
- İtfaiye ekiplerinin çalışmaları
- Detaylar

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