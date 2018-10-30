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SİLİVRİ'DE YOL VERME TARTIŞMASI KANLI BİTTİ; SALDIRI ANI KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 23:43 | Son Güncelleme

İSTANBUL DHA Silivri'de, bir otomobilin sürücüsü, trafikte yol verme tartışmasına girdiği TIR sürücüsüne silahla ateş ederek yaraladı.

İSTANBUL DHA
Silivri'de, bir otomobilin sürücüsü, trafikte yol verme tartışmasına girdiği TIR sürücüsüne silahla ateş ederek yaraladı. Saldırı anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, geçen hafta Selimpaşa D-100 Karayolu Tekirdağ istikametinde meydana geldi. Yolda seyir halinde olan bir otomobilin sürücüsü ile konteynır taşıyan TIR sürücüsü arasında trafikte yol verme yüzünden tartışma yaşandı. Tartışma sırasında TIR sürücüsü, durdurduğu aracından inerek otomobile yaklaştı. Bu sırada otomobilin sürücüsü, aracının içerisinden ateş ederek TIR sürücüsünü karnından yaraladı. Yaralanan TIR sürücüsü yere yığılırken, otomobil sürücüsü aracıyla kaçtı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, adı öğrenilemeyen TIR sürücüsünü hastaneye kaldırdı.
Polis olayla ilgili yaptığı çalışmanın ardından güvenlik kamera görüntülerinden tespit ettiği şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Adı açıklanmayan şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OLAY ANI KAMERADA
Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, seyir halindeki otomobil ve TIR görülürken, TIR sürücüsünün aracını durdurarak otomobile yaklaştığı, vurulan TIR sürücüsünün bir süre sonra yere yığıldığı ve otomobilin harekete ederek sağa sapı ortadan kaybolduğu görülüyor.

Görüntü Dökümü:
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Güvenlik kamera görüntüleri
-Otomobil ile TIR'ın yolda seyretmesi
-TIR'ın sağa yanaşarak durması
-TIR sürücüsünün aracından inerek otomobile doğru gelmesi
-TIR sürücüsünün vurularak yere yığılması

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