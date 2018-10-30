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Silivri'de yol verme tartışması kanlı bitti; saldırı anı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2018 23:49 | Son Güncelleme

SİLİVRİ'de, bir otomobilin sürücüsü, trafikte yol verme tartışmasına girdiği TIR sürücüsüne silahla ateş ederek yaraladı.

Silivri'de yol verme tartışması kanlı bitti; saldırı anı kamerada

İSTANBUL,(DHA)-SİLİVRİ'de, bir otomobilin sürücüsü, trafikte yol verme tartışmasına girdiği TIR sürücüsüne silahla ateş ederek yaraladı. Saldırı anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, geçen hafta Selimpaşa D-100 Karayolu Tekirdağ istikametinde meydana geldi. Yolda seyir halinde olan bir otomobilin sürücüsü ile konteynır taşıyan TIR sürücüsü arasında trafikte yol verme yüzünden tartışma yaşandı. Tartışma sırasında TIR sürücüsü, durdurduğu aracından inerek otomobile yaklaştı. Bu sırada otomobilin sürücüsü, aracının içerisinden ateş ederek TIR sürücüsünü karnından yaraladı. Yaralanan TIR sürücüsü yere yığılırken, otomobil sürücüsü aracıyla kaçtı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, adı öğrenilemeyen TIR sürücüsünü hastaneye kaldırdı.
Polis olayla ilgili yaptığı çalışmanın ardından güvenlik kamera görüntülerinden tespit ettiği şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Adı açıklanmayan şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OLAY ANI KAMERADA
Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, seyir halindeki otomobil ve TIR görülürken, TIR sürücüsünün aracını durdurarak otomobile yaklaştığı, vurulan TIR sürücüsünün bir süre sonra yere yığıldığı ve otomobilin harekete ederek sağa sapı ortadan kaybolduğu görülüyor.

(FOTOĞRAF)

Silivri'de yol verme tartışması kanlı bitti; saldırı anı kameradaSilivri'de yol verme tartışması kanlı bitti; saldırı anı kameradaSilivri'de yol verme tartışması kanlı bitti; saldırı anı kameradaSilivri'de yol verme tartışması kanlı bitti; saldırı anı kamerada

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