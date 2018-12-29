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Silivri'de yolun karşısına geçmek isteyen adama otomobil çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2018 01:40 | Son Güncelleme

SİLİVRİ'de, TEM otoyolundan karşıya geçmeye çalışan adama araba çarptı.

Eren ERMİŞ / İSTANBUL, (DHA)-SİLİVRİ'de, TEM otoyolundan karşıya geçmeye çalışan adama araba çarptı. Hastaneye kaldırılan Mehmet B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 20.00 sıralarında TEM Otoyolu Gazitepe mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. İddiaya göre yolun karşı tarafına geçmek isteyen 54 yaşındaki Mehmet B.'ye 34 LZ 8715 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan adama ilk müdahale çevredeki sürücüler tarafından yapıldı. Olay yerine çağrılan ambulans ile özel bir hastaneye kaldırılan Mehmet B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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