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  4. Silivri’de zincirleme kaza: 2 ağır yaralı

Silivri’de zincirleme kaza: 2 ağır yaralı

15.03.2021 22:14 | Son Güncelleme:
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Silivri D-100 karayolunda yolun karşısına geçmek isteyen 2 yayaya otomobil çarptı.

Silivri D-100 karayolunda yolun karşısına geçmek isteyen 2 yayaya otomobil çarptı. Arkadan gelen iki aracın da karıştığı kazada yayalar ağır yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Silivri D-100 karayolu Gümüşyaka istikameti Semizkumlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmek isteyen Fehimdar M. ile ismi öğrenilemeyen bir kadın, bir otomobilin çarpması sonucu yola savrularak ağır yaralandı. Kaza sebebiyle yol ortasında duran araca arkadan gelen iki araç daha çarptı. Çevredeki vatandaşlar 112 acil sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çevre hastanelere kaldırdı. Kazaya karışan araçlarda büyük hasar meydana gelirken, yolun kapanması ile trafik oluştu.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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