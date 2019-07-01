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Silivri’de zincirleme kaza: 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.07.2019 12:11 | Son Güncelleme

Silivri D-100 karayolu üzerinde 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.Kaza, sabah saatlerinde D-100 karayolu Silivri mevkiinde meydana geldi.

Silivri D-100 karayolu üzerinde 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde D-100 karayolu Silivri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 aracın karıştığı zincirleme kazada araç içerisinde bulunan 7 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza sebebiyle araç trafiği otoyolun her iki yönünde de bir süre tek şeritten sağlanırken kazayı gören Cemalettin Doğan isimli vatandaş, “Kamyonun muhtemelen freni patladı. Önümüzde 3 araç vardı, bütün araçlara vurarak şarampole indi, buradaki araçların hepsini yırtarak geçti. Biz başından beri buradayız. Araçlarda bulunan arkadaşları çıkarttık, Allah’a şükür ki ölümüz yok” dedi.

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