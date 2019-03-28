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Silivri’deki 2 defineci için "Gömü bulup kaçtılar" iddiası

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2019 14:13 | Son Güncelleme

Silivri’de define ararken kazdıkları tünelde zehirlendikleri iddia edilen 2 kişi için arama çalışmaları durdurulurken yeni bir iddia ortaya atıldı.

Silivri’de define ararken kazdıkları tünelde zehirlendikleri iddia edilen 2 kişi için arama çalışmaları durdurulurken yeni bir iddia ortaya atıldı. Tünelde kaldığı belirtilen 2 kişinin buldukları gömü ile birlikte kaçtığı iddia edildi.
Silivri’de define ararken kazdıkları tünelde zehirlendikleri iddia edilen 2 kişi için 16 Mart günü arkadaşları jandarmaya haber vermişti. Yapılan ihbarın ardından jandarma, tünelde zehirlendikleri belirtilen Mehmet Enes Uçkan ve Cemal Gülgör’ü AFAD ve itfaiye ekiplerinin katıldığı çalışmalarla aramaya başlamıştı. Aramalar bir süre sonra durdurulurken yeni bir iddia ortaya atıldı. Aranan kişilerin tünelde buldukları gömüyle birlikte kaçtığı iddia edildi. Ekiplerin olaya ilişkin araştırması sürerken definecilerin ailelerinin ise aramalar yeniden başlayana kadar olay yerinden ayrılmayacaklarını söylediği öğrenildi.

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