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  4. Silivri’deki berberdeki deprem paniği kamerada

Silivri’deki berberdeki deprem paniği kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 18:57 | Son Güncelleme

Silivri açıklarında yaşanan 4.7 büyüklüğündeki depreme berberde yakalanan vatandaşların, korku içinde sokağa çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.Marmara Denizi Silivri açıklarında saat 16.37 sıralarında yaşanan 4.7 büyüklüğündeki deprem İstanbulluları sokağa döktü.

Silivri açıklarında yaşanan 4.7 büyüklüğündeki depreme berberde yakalanan vatandaşların, korku içinde sokağa çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Marmara Denizi Silivri açıklarında saat 16.37 sıralarında yaşanan 4.7 büyüklüğündeki deprem İstanbulluları sokağa döktü. Depremi hissederek panikle sokağa çıkan vatandaşlar telefonlara sarılarak, kentin çeşitli bölgelerindeki yakınlarını aradı. Depreme Silivri’deki bir berberde yakalanan vatandaşların panik halleri ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, deprem yaşandığı sırada berberin tıraşı bıraktığı ve tıraş olan şahsında sandalyeden kalkarak sokağa çıktığı görülüyor.

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