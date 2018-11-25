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Silivri'deki cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 17:03 | Son Güncelleme

Silivri'deki cinayet

İSTANBUL (AA) - Silivri'deki cinayet şüphelileri gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, dün gece saatlerinde Piri Mehmet Paşa Mahallesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanarak hayatını kaybeden Candemir Çakmak'ın (27) ölümüne sebep olduğu iddia edilen şüpheliler, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan 3 şüpheli, Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan, yaşanan kavgada hayatını kaybeden Candemir Çakmak'ın cenazesi, Gazitepe Camisi'nde ikindi namazını mütakip kılınan namazın ardından köy mezarlığına defnedildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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cinayet Silivri

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