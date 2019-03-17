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Silivri’deki define faciasında 3 kişi gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2019 15:30 | Son Güncelleme

Silivri’de kiraladıkları evin altında define aramak için kazı yapan 5 kardeşten 2’si karbondioksit gazından zehirlendi.

Silivri’de kiraladıkları evin altında define aramak için kazı yapan 5 kardeşten 2’si karbondioksit gazından zehirlendi. Olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığını açıklayan Silivri Kaymakamı Ali Partal, ”Göçükten değil içerideki gazdan, karbondioksitten zehirlenme söz konusu. Şuanda AFAD ekiplerimiz, İstanbul itfaiyemiz çalışıyor” dedi.
Silivri’de kiraladıkları evin altında define aramak için tünel kazan 5 kişiden 2’si karbondioksit gazından zehirlendi. AFAD ve itfaiye ekipleri kardeşlere ulaşmaya çalışırken, Silivri Kaymakamı Ali Partal da olay yerine gelerek açıklama yaptı. Olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını söyleyen Kaymakam Partal, “Toplam 5 kişi define aramak için bölgede epeyce zamandır konuşlanmışlar. Bir yazlık ev kiralamışlar. Bu evin içerisinden itibaren kazıya başlamışlar. Şuanda 2 kişi olduğu değerlendiriliyor. Göçükten değil içerideki gazdan, karbondioksitten zehirlenme söz konusu. Şuanda AFAD ekiplerimiz, İstanbul itfaiyemiz çalışıyor. Şuan gözaltında 3 kişi var” dedi.

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