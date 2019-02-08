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Silivri'deki fabrika yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 21:40 | Son Güncelleme

Silivri'deki fabrika yangını

İSTANBUL (AA) - Silivri'deki fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

Alipaşa Mahallesi'nde tekstil üretimi yapan fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay yerine, Silivri, Mimarsinan, Çatalca ve diğer ilçelerden sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangında fabrikada maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
fabrika itfaiye Silivri

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