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Silivri’deki iki katlı villada yangın

14.02.2021 21:22 | Son Güncelleme:
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Silivri’deki iki katlı villada yangın

Silivri’de bulunan iki katlı villada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Silivri’de bulunan iki katlı villada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Tipi şeklinde yağan kar yağışı nedeniyle ekipler yangını söndürmekte güçlük çekti.
Yangın, saat 20.30 sıralarında Silivri Kavaklı Mahallesi Flamingo yolu üzerindeki bir villada çıktı. Edinilen bilgiye göre, Flamingo yolu üzerinde bulunan iki katlı villada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Villadan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangın müdahale etti. İtfaiye ekipleri tipi şeklinde yağan kar nedeniyle söndürme çalışmaları sırasında zorluk yaşarken, yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler villadaki yangının çıkış sebebini araştırmak için çalışma başlattı.

Silivri’deki iki katlı villada yangın

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