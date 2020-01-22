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  4. Silivri'deki trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Silivri'deki trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 10:36 | Son Güncelleme

SİLİVRİ'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Uğur Samet AVCI / İSTANBUL,(DHA)- SİLİVRİ'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Olay, sabah saatlerinde Kavaklı Mahallesi girişinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Asım Aydın yönetimindeki 77 AAE 183 plakalı otomobil sürücüsü buzlanan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç ağaçlık alanda takla attı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobil içerisinde sıkışan sürücü Asım Aydın itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Sağlık ekipleri Aydın'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Araçtaki diğer kişi Muhammed Aydın ise sağlık ekiplerince Silivri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İBB YOLDA TUZLAMA YAPTI
Jandarma ekipleri olay yerine inceleme yapılırken, buzlanan yol İBB tuzlama aracı tarafından tuzlama çalışması yaptı. Sürücünün cansız bedeni Adlı Tıp Kurumuna sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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