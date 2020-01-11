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  4. Silivrililer deprem sonrası sokağa döküldü 

Silivrililer deprem sonrası sokağa döküldü 

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 20:32 | Son Güncelleme

  SİLİVRİ açıklarında meydana gelen deprem vatandaşları korkuttu.

Alper KORKMAZ - Uğur Samet AVCI / İSTANBUL,(DHA) SİLİVRİ açıklarında meydana gelen deprem vatandaşları korkuttu. Bir çok vatandaş depremin ardından sokağa çıkarken, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz "İstanbul seferberlik halinde kentsel dönüşüme çalışmalı. Şuan Silivri'de de İstanbul'da da bir olumsuzluk yok. Dersimize çalışmalıyız. Hızlı bir şekilde eylem planını ortaya koymalıyız " diye konuştu.

Marmara Denizi Silivri açıklarında saat 16.37'de meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem vatandaşları korkuttu. Depreme iş yerlerinde ve evlerinde yakalan çok sayıda vatandaş sokağa döküldü. Meydan, park ve boş alanlara çıkan vatandaşlar bir süre bu alanlarda bekledi.

"HIZLI BİR ŞEKİLDE EYLEM PLANINI ORTAYA KOYMALIYIZ"
DHA'ya Silivri açıklarında meydana gelen 4.7'lik depremle ilgili açıklamalarda bulunan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz vatandaşlara geçmiş olsun diyerek, "Ben şuan depremin büyüklüğünü, yerini konuşmak istemiyorum. Herkesin hem fikir olduğu bir konu İstanbul'da büyük bir deprem yaşayacağımız. Merkezi de Silivri olur Avcılar olur Tekirdağ olur ama bütün İstanbul'un etkileneceği 20 milyon insanın etkileneceği bir depremden bahsediyoruz. Öncelikle biz bunu konuşup konuşup 2 gün sonra unutmak yerine biz depreme nasıl hazırlanıyoruz , adeta tabut gibi olan binaları tespit edebiliyor muyuz tespit ettiklerimize yenileyebiliyor muyuz bunu konuşmamız lazım" dedi.
Başkan Yılmaz belediye olarak bundan önce yaşanan depremden sonra çalışmalara başladıklarını belirterek , Silivri Belediyesi olarak derslerine çalıştıklarını dile getirdi. Yılmaz, "İstanbul seferberlik halinde kentsel dönüşüme çalışmalı. Şuan Silivri'de de İstanbul'da da bir olumsuzluk yok. Dediğim gibi dersimize çalışmalıyız. Hızlı bir şekilde eylem planını ortaya koymalıyız" diye konuştu.

"BÜTÜN ESNAF DIŞARI ÇIKTI"
Deprem anında cep telefonu mağazasında olan İbrahim aslan, "Deprem anında dükkandaydık burada çay içiyorduk. çayları falan bıraktık dışarı kaçtık. Çok uzun sürmedi zaten bütün esnaf dışarı çıktı. ailemde evdeydi onlarda dışarı çıkmış hemen. Evimizde bir olumsuzluk yok" şeklinde konuştu.

"HERKES PANİK OLDU SOKAĞA ÇIKTI"
Bir vatandaş ise "Çay bahçesindeydik. Baya bir sallandı ağaçlar bile bir gitti geldi. Herkes panik oldu sokağa çıktı. yıkılan bina falan olmadı çok şükür öyle bir şey yok. alıştık bu duruma Silivrililer olarak" dedi.
Depremlere alıştıklarını söyleyen Adem Macit ise "Artık alıştık Silivri'de baya depremler arttı. Yüksek binalarda oturanlar daha çok hissetmiştir. Dışarı da geçirmeyi düşünmüyorum, önceki depremde bir süre dışarıda geçirmiştik. Evimize döneceğiz" diye konuştu.

(FOTOĞRAFLI)

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