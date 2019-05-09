Silivri’ye 200 hobi bahçesi

Vatandaşların şehir hayatının stresinden uzak olmalarını ve kendi ürettikleri ürünleri sağlıklı bir ortamda yetiştirmelerini sağlamak amacıyla Çeltik-Çerkezköy yolu üzerinde Eski Çeltik mevkiinde kurulması planlanan hobi bahçeleri için ön talep toplanmaya başladı. 14 bin metrekare alana kurulacak olan bahçeler 70 metrekareden oluşurken 200 tane yapılacak.

Çeltik-Çerkezköy yolu üzerinde Eski Çeltik mevkiinde 14 bin metrekare alana kurulacak Hobi Bahçelerinde 70 metrekare bahçeye sahip 5.5 metrekarelik toplam 200 tane pergole bulunacak. Aylık kirası 200 lira olarak belirlenen hobi için ön talep toplanmaya başladı.

“Vatandaşlarımızın da yoğun ilgi göstereceğini düşünüyoruz”

Hobi bahçesinde şehir stresinden uzak bir yaşam sürdüklerini belirten Bahçem Tarımsal Amaçlı Hobi Bahçeleri Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Kiremitçi “Doğaya duyulan özlemi gidermek amacıyla oluşturulacak hobi bahçelerine vatandaşlarımızın da yoğun ilgi göstereceğini düşünüyoruz. Bahçe komşularımız 70 metrekarelik bahçelerinde domates, biber, patlıcan gibi sebzeleri elleriyle ekebilecek, hormonsuz sebze tüketme hayalini de gerçekleştirme imkanı bulacak, üretmenin, toprakla deşarj olmanın keyfini sürecekler” dedi.



