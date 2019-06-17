"Silivri'ye de bir millet bahçesi kazandırıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Silivri'deki vatandaşların nefes alacağı, yürüyüş yapacağı, bisiklete bineceği ve çocuklarını oynatacakları hiçbir alan olmadığını gördüklerini belirterek, "Buna ilişkin talep belediye başkanımızdan geldi. Silivri'mize de bir millet bahçesi kazandırıyoruz. Silivri'de Mimar Sinan Mahallemizde yaklaşık 200 bin metrekare alanda vatandaşlarımızın nefes alacağı bir projeyi Silivri'ye kazandırmış olacağız." dedi. Kurum, Silivri Mimarlar Odası ve imar problemi olan Değirmenköy sakinleri ile biraya geldiği toplantıda, Silivri, Değirmenköy ve diğer bölgelerdeki vatandaşların çok temel, hızlıca çözüm bekledikleri imar ve planlamayla ilgili sorunları olduğunu söyledi. Bu sorunların kendilerine iletildiğini aktaran Kurum, sorunların çözümüne ilişkin uzun süredir çalıştıklarını, bu konulara ilgili çalışmaları paylaşmak istediğini kaydetti. Murat Kurum, Silivri'nin 18 mahallesinde, 5 binlik ve binlik planlar yapılmış olmasına rağmen, 18 uygulamasına geçilemediği için yaklaşık 10 yıldır çok çeşitli problemler yaşandığını ve inşaat yapılamadığını vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Vatandaşımızın ciddi bir mağduriyeti var. 18 uygulaması yapılabilmesi için ilçe belediyesinin maddi açıdan güçlü olması gerekiyor. Bu anlamda biz de belediyemize her türlü desteği vereceğiz. Yaklaşık 20 bin vatandaşımızın yüzünü güldürelim, hayır duasını alalım, mutluluğuna vesile olalım.

Bununla yetinemeyiz. Yaklaşık 60 bin vatandaşımızı ilgilendiren ve dört gözle bekledikleri bir müjdeyi de buradan vermemiz gerek.

Bildiğiniz gibi Değirmenköy, Çanta, Gümüşyaka, Çeltik ve Yolçatı köylerimizde yürürlükte olan bir ova kanunumuz var. Fakat kanunun emrettiği toplulaştırma henüz yapılmadı.

Haliyle kanununun emrettiği imar da uygulanamadı.

Tabii beklenti şuydu, tarımsal amaçlı yapılarla ilgili imar tamamlanacak, vatandaşa kültür mantarı yetiştiriciliği için bina yapması ve benzeri konularda ortam hazırlanacaktı. Vatandaşımız tarımsal amaçlı yapılarla ilgili imarın yapılmasını istiyor. Biz de bakanlık olarak bu talebi cevapsız bırakmayacağız. " - "Vatandaşımızı tapularına kavuşturduk" Kurum, Silivri'de yaklaşık 200 bin vatandaşın cevabını merakla beklediği bir konu daha olduğunu daha hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Silivri'de Milli Emlak şubesi olmadığı için vatandaşımız İstanbul'a gidiyor ve sıkıntı yaşıyor. Vatandaşlarımız endişe etmesinler, Milli Emlak uzmanlarımızı burada görevlendiriyoruz. Silivrili kardeşim Milli Emlak ile ilgili işlemlerini burada Silivri’de yapacak.

Tüm bunların yanında belediyemizin her konuda yardımcısı olacağımızı da buradan belirtmek isterim.

Yine Silivri'nin 18 köyünde belediyemize ait arazi olmadığı için kamusal amaçla kullanabileceği yerler noktasında gerekli desteği vereceğiz. 2B kapsamında Silivri'de bin 105 taşınmaz satarak 2 bin 504 hak sahibi vatandaşımızı tapularına kavuşturduk. Başvurusunu yapamayan veya ödemelerini gerçekleştiremeyen vatandaşlarımız için süreci 6 ay uzatıyoruz." Bakan Kurum, mücavir alan sınırları içerisinde kalan Hazine'ye ait tarım arazilerinin satış bedelinin rayiç bedelin yarısı üzerinden belirlenmesine ilişkin çalışmayı da tamamladıklarını vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bulgaristan'dan göç eden ve iskanen yerleştirilen vatandaşlarımızın mülkiyet sorununu da çözüyoruz.

Bu kapsamda yapılacak satışlarda da satış bedelinin rayiç bedelin yarısı üzerinden belirlenmesi ve 5 yıllık ecrimisillerin satış bedellerinde mahsup edilmesine yönelik çalışmamızı da tamamladık. Bildiğiniz gibi 81 ilimize millet bahçesi yapıyoruz. Kişi başı yeşil alan miktarını 15 metrekareye çıkartma hedefimiz var. Bu anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ancak Silivri'deki vatandaşlarımızın nefes alacağı, yürüyüş yapacağı, bisiklete bineceği ve çocuklarını oynatacakları hiçbir alan olmadığını gördük. Buna ilişkin talep belediye başkanımızdan geldi. Silivri'mize de bir millet bahçesi kazandırıyoruz. Silivri'de Mimar Sinan Mahallemizde yaklaşık 200 bin metrekare alanda vatandaşlarımızın nefes alacağı bir projeyi Silivri'ye kazandırmış olacağız. Sosyal konuttan, tapu sorunu ve altyapı sorununa kadar Silivri'nin yaşam kalitesini artıracağız ve vatandaşımızın yanında olacağız."

- Yeni bir 25 yılın kapısını Binali Yıldırım açacak" Cumhur İttifakı'nın yüzde 52 oy aldığını hatırlatan Kurum, Silivri'de de Cumhur İttifakı adayı Volkan Yılmaz'ın yüzde 47'lik yüksek bir oy oranıyla başkanlığa seçildiğini söyledi. Kurum, seçimlerin tamamlanmadığı tek yerin İstanbul olduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti: "Şimdi hizmetkarı olmaktan onur duyduğumuz; dünyanın merkezinde, medeniyetimizin başkentinde, İstanbul'da 1 hafta sonra sandığa gidiyoruz.

Bakın biz İstanbul'a hizmet etmeyi, inşa etmeyi, imar etmeyi hele hele ihya etmeyi sadece ülkemize değil, tüm cihana, tüm insanlığa yapılmış bir hizmet olarak görüyoruz.

Çünkü dünyanın tüm mazlumlarının, mağdurlarının kulağı da kalbi de İstanbul'dadır. Bu manada İstanbul şehirlerden bir şehir, beldelerden bir belde değildir.

İstanbul bir inancın, bir medeniyet anlayışının simgesidir, başkentidir.

Hatırlayın, İstanbul'un kötü talihini değiştirmek, acılarından kurtarmak, sancılarını dindirmek, 1994'te Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a nasip olmuştur.

Onun belediye başkanı olmasıyla İstanbul, medeniyet yürüyüşüne kaldığı yerden daha güçlü olarak yeniden başlamıştır."