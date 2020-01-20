Silivri’yi kaplayan beyaz örtü, drone ile görüntülendi

Silivri’de başlayan kar yağışı, mahalleleri beyaza bürüdü. Yağan karın ardından oluşan manzara drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul’un Silivri ve Çatalca ilçelerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla Kurfallı, Akörene, Büyüksinekli, Kabakça köyleri beyaza büründü. Silivri’nin mahallelerini kaplayan beyaz örtü, drone ile havadan görüntülendi.

Belediye ekipleri, kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksaklık yaşanmaması için çalışma başlattı. Ekiplerin yollarda tuzlama çalışması yaptığı da görüldü.

