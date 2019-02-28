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Silopi'de 1 kilo uyuşturucuya 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2019 13:55 | Son Güncelleme

ŞIRNAK’IN Silopi ilçesinde polis ekiplerince durdurularak arama yapılan araçta 1 kilo sentetik uyuşturucu metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Silopi'de 1 kilo uyuşturucuya 2 tutuklama

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA) - ŞIRNAK’IN Silopi ilçesinde polis ekiplerince durdurularak arama yapılan araçta 1 kilo sentetik uyuşturucu metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sürücüsünün ismi ve plakası açıklanmayan bir aracı durdurup, arama yaptı. Araçta 1 kilo metamfetamin ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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