Silopi'de 15 Temmuz darbe girişiminin filmi çekildi

Silopi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nce 15 Temmuz darbe girişiminin filmi çekildi. Filmde, aralarında tamirci, pastaneci, atölyeci, berber, doktor, öğretmenlerden oluşan yaklaşık 300 kişi rol aldı. Kısa şeklinde hazırlanan filmde, kalkışma öncesi insanların günlük yaşantısını sürdüğü, darbe girişimi sırasında camilerden sala okunması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından halka sokaklara çıkın çağrısı ve sonrasında insanların meydanlara inmesine yer verildi.

Yönetmenliğini Mesut Bilişik, müziklerini Ümit Oruç’un yaptığı film 5,5 dakikadan oluşuyor. Silopi Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Bilen, 15 Temmuz'u yaşatmak adına böylesi bir çalışmayı yaptıklarını ifade ederek, "15 Temmuz’un anlam ve önemini asla unutmamamız lazım. Bu vesileyle Silopi Halk Eğitim Merkezi olarak 15 Temmuz şehitlerimizi ve gazilerimizi anmak adına bir kısa film çektik. Bu filmi şehitlerimize ve gazilerimize adıyoruz. Bir nebzede olsa bilinçlendirme anılarda taze tutmak adına, 15 Temmuz’u yaşatmak adına böyle bir etkinliğe imza attık" dedi.



