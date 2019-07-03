Silopi'de 60 kişilik aile aynı hastalığı taşıyor

Şırnak'ın Silopi ilçesinde aynı ailenin 60 ferdinde ani ölüme yol açabilen "kısa QT sendromu" tespit edildi.

Silopi ilçesinde yaşamını sürdüren Hacı Dalaman'a, aniden fenalaşması üzerine kaldırıldığı Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesinde çarpıntıdan ani kardiyak ölüme kadar çok değişik semptom yelpazesine sahip gen bozukluklarıyla ilişkili aritmojenik bir hastalık olan "kısa QT sendromu" teşhisi konuldu.

Daha sonra Dalaman ailesinin diğer fertleri de aynı hastanede muayene oldu.

Yapılan tetkiklerde aile fertlerinden 60'ının bu rahatsızlığı taşıdığı belirlendi.

Kalp pili takılan Hacı Dalaman yaptığı açıklamada, bu hastalığın tespit edildiği aile fertlerinden çoğuna da kalp pili takıldığını söyledi.

"Ağabeyim bu hastalıktan öldü. Yeğenim 18 yaşındayken yatağında öldü." diyen Dalaman, şunları kaydetti:

"Aile bireyleri için genetik bir araştırma yapılması lazım. Her bir tetkik için de 10 bin lira gerekiyor. Sağlık Bakanlığından ricamız bu hastalığın tedavisi için gerekli ilaçların temin edilmesi, gerekli tetkikler için yardımcı olunmasıdır. Aile bireylerimizin yüzde 80'inine kalıcı pil takılması lazım."