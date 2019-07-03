HABER

Silopi'de 60 kişilik aile aynı hastalığı taşıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 17:14 | Son Güncelleme

DÜNYADA daha önce sadece 6 ailede tespit edilen ve erken yaşta ölümlere neden olan 'Kısa QT sendromu' olarak bilinen ölümcül kalp ritim bozukluğu hastalığı, Şırnak’ın Silopi ilçesinde yaşayan 60 kişilik Dalaman ailesinde de tespit edildi.

Silopi'de 60 kişilik aile aynı hastalığı taşıyor

Sekvan KÜDEN/CİZRE (Şırnak), (DHA) - DÜNYADA daha önce sadece 6 ailede tespit edilen ve erken yaşta ölümlere neden olan 'Kısa QT sendromu' olarak bilinen ölümcül kalp ritim bozukluğu hastalığı, Şırnak’ın Silopi ilçesinde yaşayan 60 kişilik Dalaman ailesinde de tespit edildi. Bugüne kadar bu hastalık nedeniyle 18 aile bireyini kaybeden Dalaman ailesi yardım için Sağlık Bakanlığı'ndan çağrıda bulundu.
Dünyada ilk kez 2000 yılında, İspanya'nın Barcelona kentinde, 17 ve 39 yaşlarında 2 hastada teşhis edilen, 'Kısa QT sendromu' olarak bilinen ölümcül kalp ritim bozukluğu hastalığı, bugün dünya genelinde 6 ailenin 150 ferdinde bulunuyor. Bu 6 aileden biri de Silopi ilçesinde oturan Dalaman ailesi. Dalaman ailesinin 60 ferdinde bu hastalık teşhis edildi. Şu ana kadar ölümcül kalp ritim bozukluğu hastalığı nedeniyle 18 aile bireyini kaybeden Dalaman ailesi, başka ölümlerin olmaması ve sağlıklarına kavuşmaları için Sağlık Bakanlığı'ndan yardım talebinde bulundu.
2 AĞABEYİNİ KAYBETTİ
Genetik bir hastalık taşıdıklarını ve bu nedenle 2 ağabeyinin, bir de yeğenini genç yaşta kaybettiklerini ifade eden Hacı Dalaman (34), "60 kişiden oluşan ailemizde kalpte ritim bozukluğu hastalığı var. Bu hastalık genç yaşta ani ölümlere neden oluyor. Bu hastalıktan dolayı ailemizden birçok kişi hayatını kaybetti. 2 ağabeyimi ve 18 yaşındaki yeğenimi kaybettim. Bu hastalık nedeniyle ailemizde 6 kişide kalıcı kalp pili var. Bu kalıcı pillerin takılması lazım yoksa onlarda bu hastalık nedeniyle aniden hayatını kaybedebilir. Sağlık Bakanlığı'ndan, doktorlarımızdan bu hastalığa çare bulmalarını istiyoruz. Bu hastalığın tedavisi için Diyarbakır, Ankara gibi yerlere gidip geliyoruz. Ancak maddi durumumuz iyi olmadığından şu an gidemiyoruz" dedi.
'HER BİR TETKİK İÇİN 10 BİN LİRA İSTENİYOR'
Hastalığın tedavisi için ilaçları yurt dışından getirmelerinin gerektiğini belirten Dalaman, şunları söyledi:
"Bu hastalığın tedavi ve tanısı için bugün bütün aile fertleri ile birlikte Cizre Devlet Hastanesi'ne gelip muayene olduk. Diyarbakır’dan gelen doktorlar hastalığın teşhisini koymak için 60 kişiden oluşan aile bireylerini tek tek muayene edip, gerekli notları aldılar. Tedavimizi sürdürmek için bu ilaçları yurt dışından getirmemiz lazım ancak aile olarak buna da maddi açıdan gücümüz yetmiyor. Ailemizde genetik bir hastalık var ve 60 kişiden oluşan aile bireyleri için genetik bir araştırmanın yapılması lazım. Her bir tetkik içinde 10 bin lira isteniyor. Bir de bu hastalığın tedavisi için ilaçları Türkiye’de bulamıyoruz. Tedavi için bu ilaçlar çok önemli ancak bu ilaçları da yurt dışından getirmemiz lazım."
HASTALIĞINI İLK TEŞHİSİ 2000 YILINDA BARCELONA'DA KONULDU
Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Serhat Günlü, ölümcül kalp ritim bozukluğu hastalığının ilk olarak 2000 yılında İspanya'nın Barcelona şehrinde görüldüğünü söyleyerek, "Dünyada şu ana kadar 6 ailede ve 150’ye yakın hastada tespit edilen 2000 yılında Gussat ve arkadaşları tarafından Barcelona'da ailelerinde kardiyak hastalığı ve ani ölüm bulunmayan 17 ve 39 yaşlarındaki hastalarda tariflenen 'Kısa QT sendromu' olarak bilinen ölümcül kalp ritim bozukluğunu Silopi ilçesinde 60 kişilik Dalaman ailesinde tespit ettik. Hastalığın tedavisi için kullanılması gereken ilaçlar maalesef ülkemizde bulunmamaktadır. Pahalı olması ile beraber yurt dışından temin edilmekte. Ailemizin maddi olanakları kısıtlı olup maalesef bu ilaçları temin etmeye maddi güçleri yetmemektedir" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Silopi'de 60 kişilik aile aynı hastalığı taşıyorSilopi'de 60 kişilik aile aynı hastalığı taşıyorSilopi'de 60 kişilik aile aynı hastalığı taşıyorSilopi'de 60 kişilik aile aynı hastalığı taşıyor

Performans denilince akla ilk o geliyor!Performans denilince akla ilk o geliyor!
Bağbaşı Yaylası'nda serinlik keyfiBağbaşı Yaylası'nda serinlik keyfi
Canpolat: “Mudanya’daki tarihî değerlerimizi yaşatacağız”Canpolat: “Mudanya’daki tarihî değerlerimizi yaşatacağız”
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Milyonlarca kişinin beklediği haber!

Milyonlarca kişinin beklediği haber!

Korkutan açıklama: Askeri müdahaleye hazırız

Korkutan açıklama: Askeri müdahaleye hazırız

Kadıköy'deki vahşi cinayetle ilgili kan donduran detaylar

Kadıköy'deki vahşi cinayetle ilgili kan donduran detaylar

En son kapanmıştı! Yeni yaşa cesur merhaba

En son kapanmıştı! Yeni yaşa cesur merhaba

İmamoğlu duyurdu! AK Partili başkanlarla ile bir araya geliyor

İmamoğlu duyurdu! AK Partili başkanlarla ile bir araya geliyor

Dışişleri'nden çok sert tepki

Dışişleri'nden çok sert tepki

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Taksim karıştı! Onur Yürüyüşü gerilimi

Taksim karıştı! Onur Yürüyüşü gerilimi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi açıklaması

Karamollaoğlu'ndan cumhurbaşkanlığı sistemi açıklaması

Mardin'de çocuğunun gözü önünde eski eşini darp edip, bıçaklayan koca tutuklandı

Eski eşine dehşeti yaşatan koca hakkında karar verildi

Kızıyla görüşmek istedi diye kocası tarafından pompalı tüfekle öldürüldü!

Kan donduran telefon! Oğlunu arayıp eve çağırdı, sonrası korkunç

Bora füzeleri PKK hedeflerini böyle vurdu!

Bora füzeleri PKK hedeflerini böyle vurdu!

Kalaycılık mesleği son demlerini yaşıyor!

61 yıldır vazgeçmiyor ama... Yakında tarih olacak!

Son dakika! İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ında operasyon

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ında operasyon

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.