Silopi'de 60 kişilik ailenin aynı hastalıkla mücadelesi

Şırnak İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük, Silopi ilçesinde yaşayan, yapılan tetkiklerde 60 bireyinde ani ölüme yol açabilen "kısa QT sendromu" tespit edilen Dalaman ailesini ziyaret etti.

Başıbüyük, beraberinde Müdür Yardımcısı Dr. Avni Erbil ile çarpıntıdan ani kardiyak ölüme kadar çok değişik semptom yelpazesine sahip gen bozukluklarıyla ilişkili aritmojenik bir hastalık olan "kısa QT sendromu" teşhisi konulan Dalaman ailesi ile Silopi ilçesindeki evlerinde görüştü.

Aile fertlerinin sorunlarını dinleyen Başıbüyük, ailenin yaşamlarını sağlıklı şekilde sürdürebilmesi için gereken desteğin verileceğini söyledi.

Başıbüyük, ailenin yaşadığı sağlık sorunundan hem Sağlık Bakanlığı hem de Şırnak Valisi Mehmet Aktaş'ın haberdar olduğunu ifade ederek, şunları kaydet:

"Sağlık Bakanlığı adına, Valiliğin talimatıyla geldik. Aile için hem maddi hem de daha iyi tedavi alabilmeleri amacıyla elimizdeki bütün imkanları seferber edeceğiz. Devletim tüm imkanlarını, ailenin tüm fertlerinde tedaviyi en iyi şekilde uygulayabilmek için seferber edeceğiz. Bundan sonraki süreçte ailenin takipçisi olacağız, en iyi şekilde tedavi almalarını sağlayacağız."