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Silopi'de 60 kişilik ailenin aynı hastalıkla mücadelesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 14:18 | Son Güncelleme

Şırnak İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük, Silopi'de yapılan tetkiklerde 60 bireyinde ani ölüme yol açabilen "kısa QT sendromu" tespit edilen Dalaman ailesini ziyaret etti - Başıbüyük: - "Sağlık Bakanlığı adına, Valiliğin talimatıyla geldik. Aile için hem maddi hem de daha iyi tedavi alabilmeleri amacıyla elimizdeki bütün imkanları seferber edeceğiz"

Şırnak İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük, Silopi ilçesinde yaşayan, yapılan tetkiklerde 60 bireyinde ani ölüme yol açabilen "kısa QT sendromu" tespit edilen Dalaman ailesini ziyaret etti.

Başıbüyük, beraberinde Müdür Yardımcısı Dr. Avni Erbil ile çarpıntıdan ani kardiyak ölüme kadar çok değişik semptom yelpazesine sahip gen bozukluklarıyla ilişkili aritmojenik bir hastalık olan "kısa QT sendromu" teşhisi konulan Dalaman ailesi ile Silopi ilçesindeki evlerinde görüştü.

Aile fertlerinin sorunlarını dinleyen Başıbüyük, ailenin yaşamlarını sağlıklı şekilde sürdürebilmesi için gereken desteğin verileceğini söyledi.

Başıbüyük, ailenin yaşadığı sağlık sorunundan hem Sağlık Bakanlığı hem de Şırnak Valisi Mehmet Aktaş'ın haberdar olduğunu ifade ederek, şunları kaydet:

"Sağlık Bakanlığı adına, Valiliğin talimatıyla geldik. Aile için hem maddi hem de daha iyi tedavi alabilmeleri amacıyla elimizdeki bütün imkanları seferber edeceğiz. Devletim tüm imkanlarını, ailenin tüm fertlerinde tedaviyi en iyi şekilde uygulayabilmek için seferber edeceğiz. Bundan sonraki süreçte ailenin takipçisi olacağız, en iyi şekilde tedavi almalarını sağlayacağız."

Genetik testlerin maliyetinin yüksek olduğuna işaret eden Başıbüyük, bu testlerin Bakanlıkça karşılanması için Sağlık Müdürlüğü olarak ellerinden geleni yapacaklarını aktardı.

Başıbüyük, "Bu testlerinin maliyetini asla aileye yıkmayacağız ve gerekli olan tüm tedbirleri alacağız." dedi.

Hacı Dalaman da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendilerine sahip çıkılmasını ve hastalık nedeniyle gerekli çalışmaların yapılması için destek istedi.

Dalaman, şöyle konuştu:

"Genç yaşta çocuklarımızın ölmesini artık görmek istemiyor, bu acıyı tekrar yaşamak istemiyoruz. Her gün öleceğiz stresi ile yaşamak çok zor ve artık bu stresle yaşamak istemiyoruz. 60 kişiden oluşan kabalık bir aileyiz. Bir yaşındaki çocuktan 65 yaşındaki anneme kadar tüm aile bireylerinde bu hastalık var. Birçok aile bireyimizi bu hastalıktan genç yaşta kaybettik ancak bundan sonra bu acıları yaşamak istemiyoruz."

Başıbüyük, ziyaretinde evdeki çocuklarla da yakından ilgilenerek, onlara çeşitli hediyeler verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Dalaman ailesi kısa QT sendromu Silopi

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