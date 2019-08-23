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Silopi'de, çevik kuvvet eşliğinde elektrik panoları kuruldu (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2019 16:20 | Son Güncelleme

EKİPLERE TAŞLI SALDIRI: 1 POLİS YARALANDI Dicle Elektrik ekipleri, polisin aldığı güvenlik tedbirlerinin ardından Dicle mahallesinde pano kurma çalışmalarına başladı.

Silopi'de, çevik kuvvet eşliğinde elektrik panoları kuruldu (2)

EKİPLERE TAŞLI SALDIRI: 1 POLİS YARALANDI
Dicle Elektrik ekipleri, polisin aldığı güvenlik tedbirlerinin ardından Dicle mahallesinde pano kurma çalışmalarına başladı. Bu sırada çalışmanın yapıldığı bölgeye gelen bir grup, görevlilere tepki göstererek, taşlı saldırıda bulundu. Polis ekipleri, gruba biber gazı ve tazyikli suyla müdahale ederken, çıkan olayda bir polis memuru başına isabet ettiği taşla yaralandı. Yaralı polis memuru olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastane götürüldü.
Yapılan müdahalenin ardından grubun dağılmasıyla, polisin oluşturduğu güvenlik çemberinde Dicle Elektrik ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

FOTOĞRAFLI

Silopi'de, çevik kuvvet eşliğinde elektrik panoları kuruldu (2)Silopi'de, çevik kuvvet eşliğinde elektrik panoları kuruldu (2)Silopi'de, çevik kuvvet eşliğinde elektrik panoları kuruldu (2)

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