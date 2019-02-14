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Silopi'de engelli öğrenciler Fikret Orman'ın hediyeleri ile sevindi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 17:30 | Son Güncelleme

BEŞİKTAŞ Kulübü Başkanı Fikret Orman, Şırnak’ın Silopi ilçesi Koç İlkokulu'nda eğitim gören engelli öğrencilere spor malzemeleri gönderdi.

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak),(DHA)- BEŞİKTAŞ Kulübü Başkanı Fikret Orman, Şırnak’ın Silopi ilçesi Koç İlkokulu'nda eğitim gören engelli öğrencilere spor malzemeleri gönderdi. Beşiktaş forması giyen engelli öğrenciler 'Teşekkürler Fikret Orman Başkan' yazılı afiş açarak mutluluklarını dile getirdi. Silopi Koç İlkokulu sınıf öğretmeni Bahar Kaytak, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile iletişime geçerek, engelli öğrenciler için destek talebinde bulundu. Bunun üzerine Başkan Orman, Kartal Yuvası mağazaları aracılığıyla öğrencilere siyah-beyazlı takımın forma, eşofman, bereden oluşan malzemeleri Silopi Koş İlkokulu'na gönderdi. Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan, Beşiktaş Kulübü Taraftar ve Dernekler Sorumlusu Burhan Topuz'un katılımıyla malzemeler engelli öğrencilere teslim edildi. Engelli çocuklar için Beşiktaş Kulüp Başkanı Fikret Orman ile iletişime geçip, malzemelerin getirilmesini sağlayan sınıf öğretmeni Bahar Kaytak, "Elbette her mücadele her gayret önemlidir, takdire şayandır. Ancak zihinsel ve bedensel engelli bireylere yapılan destek verilen emek ayrı bir öneme ve saygıya layıktır. Talebimizi geri çevirmeyen çocuklarımızın gülümsemesine sebep olan, dağıttığı bin adet formayla öğrencilerimizin bedenlerine değil, gönüllerine dokunan başta Fikret Orman’a aynı zamanda bütün engelleri aşıp bize ulaşan şu an aramızda bulunan Dernek ve Taraftarlar Sorumlusu Burhan Topuz’a teşekkür ederiz" dedi. Beşiktaş forması giyen engelli öğrenciler ise 'Teşekkürler Fikret Orman Başkan' yazılı afiş açıp, mutluluklarını dile getirdiler. Topuz, Kaymakam Sezer Işıktaş'a da üzerinde isminin yazılı olduğu Beşiktaş formasını hediye etti.

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