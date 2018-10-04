Silopi’de iş kazası: 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde, geçtiğimiz günlerde teröristlerin bombalı saldırısında arızalan yüksek gerilim hattını onarımı sırasında yaşanan iş makinesi kazasında işçilerden biri öldü, biri de ağır yaralandı.
Silopi’ye 5 kilometre uzaklıktaki Cudi dağı eteklerindeki termik santrale elektrik sağlayan iletim hattına yönelik daha önce terör örgütü PKK tarafından düzenlenen bombalı saldırıda hasar gören elektrik direğini onarım çalışması sırasında, vincin halatı koptu. Meydana gelen kazada işçilerden Bilal Usta (42) olay yerinde hayatını kaybederken, aynı kazada yaralanan Şahin Usta (58) ambulans ile Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayda hayatını kaybeden Bilal Usta'nın canezesi, toprağa verilmek üzere memleketi Ordu'ya gönderildi. Yaralı Şahin Usta'nın ise hastanede tedavisi sürüyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor.
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