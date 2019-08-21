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Silopi’de kaçağı önleyen panolar tahrip edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2019 11:47 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Silopi ilçesinde enerji kalitesini artırırken kaçak tüketimi de önlemesi için dün kurulan 4 pano, belediyenin engelleme ve tahriklerinin ardından gece kimliği belirsiz kişilerce gerçekleştirilen saldırı sonucu kullanılamaz hale geldi.Dicle Elektrik tarafından geliştirilen ve kaçak tüketimi önleyen Alçak Gerilim Sayaç Otomasyon Panoları (ASOP) kayıt dışı tüketimde ısrar eden kesimlerin hedefi oldu.

Silopi’de kaçağı önleyen panolar tahrip edildi

Şırnak’ın Silopi ilçesinde enerji kalitesini artırırken kaçak tüketimi de önlemesi için dün kurulan 4 pano, belediyenin engelleme ve tahriklerinin ardından gece kimliği belirsiz kişilerce gerçekleştirilen saldırı sonucu kullanılamaz hale geldi.
Dicle Elektrik tarafından geliştirilen ve kaçak tüketimi önleyen Alçak Gerilim Sayaç Otomasyon Panoları (ASOP) kayıt dışı tüketimde ısrar eden kesimlerin hedefi oldu. 1996 yılından beri dağıtım bölgesinde kullanılmaya başlanan bu panolara daha önce sadece kaçak elektrik kullanmakta ısrarcı olan kesimler tepki gösterirken, son zamanlarda bazı ilçe belediyeleri de bunlara katıldı. Son 3 buçuk yıllık sürede 94 panonun saldırılar sonucu tahrip edildiği Şırnak’ın Silopi ilçesinde de belediye, kaçak tüketimi önleyen ASOP’ların kurulmasını engelliyor.

Belediye tahrik edince saldırı oldu
Bir süredir bu panoların kurulmaması için her türlü yolu deneyen Silopi Belediyesi, dün gerekli tüm resmi izinler alındıktan sonra Dicle Elektrik ekiplerince halkın kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli elektrik enerjisi kullanabilmesi için Dicle Mahallesi’nde yapılmak istenen çalışmayı engelledi. Ekipleri çalışma bölgesinden zabıta marifeti ile uzaklaştıran belediye yetkililerinin tahriki sonucu gün içerisinde kurulan 4 ASOP, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce saldırıya uğradı. Panolar tamamen tahrip edilirken, saldırı nedeniyle onlarca abone elektriksiz kaldı.

Tahrip edilen panolar yenileniyor
Yaşanan saldırı üzerine polis inceleme başlatırken, Dicle Elektrik ekipleri yeniden engelleme olmaması için çalışmalarına bugün güvenlik görevlileri nezaretinde devam edecek. Dicle Elektrik yetkilileri, tahrip edilen panoların yerine yenilerinin kurulacağını açıkladılar. Yetkililer, bu panoları kurdukları mahallelerde enerji şebekesini yer altına aldıklarını, böylece tüketicilere çok daha kaliteli olmasının yanında kayıpsız ve kesintisiz enerji verebildiklerini bildirdiler.
Silopi’de Dicle Elektrik’in çalışma yapmak için kayyum döneminde belediye ile protokol yaptığı, şimdiki belediye yönetiminin bu sebeple zorluk çıkardığı kaydedildi.

Silopi’de kaçağı önleyen panolar tahrip edildi

Silopi’de kaçağı önleyen panolar tahrip edildi

Silopi’de kaçağı önleyen panolar tahrip edildi

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