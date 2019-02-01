Silopi'de kalp sağlığı için bilgilendirme semineri

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde Halk Eğitim Merkezi ve Aile Destek Merkezi tarafından kalp sağlığı hakkında bilgilendirme semineri düzenlendi. Silopi Halk Eğitim Merkezi ve Aile Destek Merkezi tarafından düzenlenen kalp sağlığı bilgilendirme semineri, Koç İlkokulu konferans salonunda gerçekleştirildi. Diyarbakır'da özel hastanede görevli Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Muzaffer Bahçıvan ve Uzman Kardiyolog Doç. Dr. Serkan Akdağ seminerde katılımcılara kalp sağlığı hakkında bilgi verdi. Hipertansiyon, diyabet, kolesterol yüksekliği, stres ve obezite gibi değişik faktörlerin kalp hastalıklarına neden olduğunu belirten Prof. Dr. Muzaffer Bahçıvan, şöyle dedi: "Kalp damar hastalıkları, tüm dünyada ve Türkiye'de en önemli ölüm sebeplerinden biri. Kalp hastalıkları yaklaşık tüm ölümlerin yüzde 40 ila 50'sini oluşturmakta. Buna bağlı olarak hastalıklara yol açan değişik faktörler var. Genetik faktörler burada çok önemli. Yine hastalarda hipertansiyon, diyabet, kolesterol yüksekliği, stres, obezite gibi değişik faktörler, kalp hastalıklarının oluşumuna sebep oluyor. Öncellikle bu risk faktörlerin tespit edilmesi gerekiyor. Bunun için bir kalp uzmanına başvurulması ve bu risk faktörlerinin mümkün olunca kontrol altına alınması sağlanmalıdır. Hastaların egzersiz yapmaları ve kesinlikle sigara içmemesi lazım. En önemli nedenlerden biri olan stresten uzak durulması gerekir" dedi. Yaşıtlarına göre erken yorulma, nefes darlığı ve özellikle göbek çizgisi ile çene altı bölgesinde ağrısı olanların hemen bir kardiyoloğa görünmesi gerektiğini anlatan Doç. Dr. Serkan Akdağ ise "Kalbin birçok hastalıkları vardır. Damar hastalıkları ve kapak hastalıkları bunların başında gelmektedir. Bizim özellikle vurgulamak istediğimiz şey şu; Hastalarımızın hasta olmadan, kriz geçirmeden veya ameliyatlık seviyeye gelmeden hastalıklarının bilincine varması ve erken tedavi edilmesidir. Bu alanda çeşitli seminerler, eğitim toplantıları yapıyoruz halka yönelik. Bugün bir tanesini daha burada gerçekleştirdik" diye konuştu.



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