HABER

Silopi'de kazazede askeri helikopterle hastaneye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2019 12:11 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde 2 TIR'ın arasında kalarak bacağından yaralanan bir kişi, askeri helikopterle Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.

Silopi'de kazazede askeri helikopterle hastaneye sevk edildi

SİLOPİ (Şırnak), (DHA) - ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde 2 TIR'ın arasında kalarak bacağından yaralanan bir kişi, askeri helikopterle Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.
Silopi’de meydana gelen trafik kazasında 2 TIR arasında kalarak bacağından yaralanan kişi, sağlık görevlilerince ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Silopi Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren yaralının sağlık durumunun ağırlaşmasıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nden helikopter talebinde bulunuldu. Görevlendirilen askeri helikoptere alınan yaralı, Şırnak Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavilerin ardından yaralının sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Silopi'de kazazede askeri helikopterle hastaneye sevk edildiSilopi'de kazazede askeri helikopterle hastaneye sevk edildiSilopi'de kazazede askeri helikopterle hastaneye sevk edildi

Arazinin ortasında doğal jakuziArazinin ortasında doğal jakuzi
Ankara Çevre Yolu’nda tır devrildi: 1 yaralıAnkara Çevre Yolu’nda tır devrildi: 1 yaralı
Ankara'da 'Avcı' çetesine operasyonAnkara'da 'Avcı' çetesine operasyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan müjdeyi vermişti! Artık kesinleşti!

Erdoğan müjdeyi vermişti! Artık kesinleşti!

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Çoruh'tan İsmail Küçükkaya'ya eleştiri!

Çoruh'tan İsmail Küçükkaya'ya eleştiri!

Belhanda ve Dirar ortalığı karıştırdı! Kavga...

Belhanda ve Dirar ortalığı karıştırdı! Kavga...

Ortak yayın sonrası bakın neler söylediler!

Ortak yayın sonrası bakın neler söylediler!

HDP, İstanbul seçimi için kararını açıkladı!

HDP, İstanbul seçimi için kararını açıkladı!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Google İlhan Koman’ın 98. yaş gününe özel doodle hazırladı! İlhan Koman kimdir?

Google İlhan Koman için özel doodle

Caretta caretta kumsalında 50 yuva yok oldu

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Hastane kapısında hemşireye büyük şok

Hastane kapısında hemşireye büyük şok

Alkol aldığı arkadaşı tarafından öldürüldü

Villada dehşet! Yatağında öldürüldü...

D-100'de yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı

D-100'de yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.