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  4. Silopi’de maden ocağında göçük: 1 işçi toprak altında kaldı

Silopi’de maden ocağında göçük: 1 işçi toprak altında kaldı

09.01.2021 12:41 | Son Güncelleme:
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Şırnak’ın Silopi ilçesi Cudi Dağı bölgesinde maden ocağında göçük meydana geldi.

Şırnak’ın Silopi ilçesi Cudi Dağı bölgesinde maden ocağında göçük meydana geldi. Olayda göçük altından bir işçi yaralı kurtarılırken, toprak altında kalan diğer işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.
Silopi ilçesinde bağlı Görümlü Beldesi Cudi Dağı’nda maden ocağında sabah saatlerinde meydana gelen göçükte 2 işçi toprak altında kaldı. Bölgeye sevk edilen kurtarma ekiplerinin çabası sonucu göçük altından çıkartılan Ahmet Mete hastaneye kaldırıldı. Göçük altında kalan Mehmet Ali Aşkın için ise kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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