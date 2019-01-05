HABER

Silopi'de 'Mekke'nin Fethi' etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 15:54 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı(TÜGVA) tarafından 'Mekke'nin Fethi' etkinliği düzenledi.

Silopi'de 'Mekke'nin Fethi' etkinliği

Mehmet Selim YALÇIN/ SİLOPİ (Şırnak),(DHA)- ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı(TÜGVA) tarafından 'Mekke'nin Fethi' etkinliği düzenledi.
Koç İlkokulu konferans salonunda düzenlenen etkinliğe Silopi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş, Silopi Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan ile siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu başkanları ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’da katıldığı TÜGVA Genel Kurulu'ndaki konuşmasının bir bölümü sinevizyona yansıtıldı. TÜGVA çalışmaları hakkında yapılan slayt gösteriminin ardından Kuran-ı Kerim okundu. Daha sonra İmam Ahmet Bilen, Mekke’nin Fethi hakkında bilgi verdi. Mekke’nin Fethi’nde yaşanan olayların tiyatro gösterimiyle canlandırıldığı etkinliğin sonunda liseler arası kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere, Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş tarafından ödülleri verildi.
FOTOĞRAFLI

Silopi'de 'Mekke'nin Fethi' etkinliğiSilopi'de 'Mekke'nin Fethi' etkinliğiSilopi'de 'Mekke'nin Fethi' etkinliğiSilopi'de 'Mekke'nin Fethi' etkinliği

PARTNERYatak odasında fantezi kötü bitti! Makatından oda spreyi çıkardılarYatak odasında fantezi kötü bitti! Makatından oda spreyi çıkardılar
Hem cüzdan hem poşet olarak kullanılıyorHem cüzdan hem poşet olarak kullanılıyor
Köpek saldırısında ölen liselinin cenazesinde gerginlikKöpek saldırısında ölen liselinin cenazesinde gerginlik
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kim inanır Aleyna Tilki'nin annesi olduğuna!

Kim inanır Aleyna Tilki'nin annesi olduğuna!

20 araç birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

20 araç birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

Noter kavgasında skandal detay! Görüntüler ortaya çıktı

Noter kavgasında skandal detay! Görüntüler ortaya çıktı

F.Bahçe'den G.Saray'a transfer teklifi

F.Bahçe'den G.Saray'a transfer teklifi

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Sokak köpekleri saldırdı! Lise öğrencisi hayatını kaybetti

Sokak köpekleri saldırdı! Lise öğrencisi hayatını kaybetti

Öğretim görevlisi Ceren Damar'ı öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

Öğretim görevlisi Ceren Damar'ı öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ukrayna Ortodoks Kilisesi İstanbul'da 'bağımsızlık' belgesini aldı

İstanbul'da tarih gün! Bağımsızlar

Köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti! Müftünün sözleri sonrası cenazede gerginlik

Köpeklerin saldırısında hayatını kaybetmişti! Cenazede gerginlik

Ülkü Ocakları'nda falaka iddiası!

Ülkü Ocakları'nda falaka iddiası!

Erzurum'da 20 araç birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

20 araç birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

Ceren Damar cinayetinin ardından YÖK harekete geçti

Üniversitedeki cinayetin ardından harekete geçildi

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.