HABER
  4. Silopi’de Mekke’nin fethi etkinliği

Silopi’de Mekke’nin fethi etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 14:53 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Silopi ilçesinde Anadolu Gençlik Derneği ilçe temsilciliği tarafından Mekke’nin fethi konulu etkinlik düzenlendi.Silopi Koç İlkokulu konferans salonunda düzenlenen etkinliğe sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şırnak’ın Silopi ilçesinde Anadolu Gençlik Derneği ilçe temsilciliği tarafından Mekke’nin fethi konulu etkinlik düzenlendi.
Silopi Koç İlkokulu konferans salonunda düzenlenen etkinliğe sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur’an-ı Kerim’in okunması ile başlayan programın açılış konuşmasını yapan Anadolu Gençlik Derneği Silopi temsilcisi Sıddık Akyasan, fethin kalpleri Allah’a açmak olduğunu söyledi. Akyasan, "Fetih birilerinin dediği gibi işgal, yağma yada talan değildir. Fetih aklın hurafelerden kurtulup hakikate açılmasıdır. Fetih yönetimin zulümden kurtulup adalete açılmasıdır" dedi.
Etkinlikte Mekke’nin fethi konulu sinevizyon gösterimi yapıldı. Gösterim sırasında salonda duygulu anlar yaşandı.
Kasideler ve ilahilerin okunduğu etkinlik plaket töreni ile sona erdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü modelden şok itiraf: 10 yıl önce... Ünlü modelden şok itiraf: 10 yıl önce...
Yaralı yavru karaca tedavi altına alındıYaralı yavru karaca tedavi altına alındı
Evinin çatısı yanan yaşlı kadının gözyaşlarıEvinin çatısı yanan yaşlı kadının gözyaşları
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

Kütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Kütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Organlarının nakledildiği 2 kişi öldü, biri yoğun bakıma alındı

Organlarının nakledildiği 2 kişi öldü, biri yoğun bakıma alındı

İran: ABD'nin askeri tesislerini hedef alacağız

İran: ABD'nin askeri tesislerini hedef alacağız

Sevda Demirel cinsiyet değiştiren o isimle aşk yaşıyor!

Sevda Demirel cinsiyet değiştiren o isimle aşk yaşıyor!

Yoğun kar, kuvvetli yağış ve fırtına... Geliyor

Yoğun kar, kuvvetli yağış ve fırtına... Geliyor

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Konya'daki camide kavga! O anlar güvenlik kamerasında

Konya'daki camide kavga! O anlar güvenlik kamerasında

Milyonları ilgilendiren karar! Onlar da tazminat ödeyecek

Milyonları ilgilendiren karar! Onlar da tazminat ödeyecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kalorifer peteklerini çaldıklarını gören şaştı kaldı!

Yok artık! Evde çalacak eşya bulamayınca...

Evinde ölü bulunan doktor Leman'ın cenazesinde gözyaşları sel oldu

Böyle veda ettiler...

Cesedi çuval içinde ve çürümüş halde bulunmuştu! Korkunç cinayeti itiraf ettiler

Cesedi çuval içinde ve çürümüş halde bulunmuştu! İtiraf ettiler

'Evlilik affı' iddiasına tepki

'Evlilik affı' iddiasına tepki

Üsküdar'da denize çamur aktı, Boğaz'ın rengi değişti

Yağmur sonrası Boğaz bu hale geldi

Sivas'ta kar sürgünü ulaşımı felç etti (Kar sürgünü nedir?)

Sivas'ta kar sürgünü ulaşımı felç etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.