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SİLOPİ'DE MİNİBÜSÜN GEÇİŞİ SIRASINDA PATLAMA: 2 ÖLÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 14:40 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde bir grup öğrenciyi piknik alanına bıraktıktan sonra dönüşe geçen minibüsün geçişi sırasında PKK'lı teröristler tarafından yola tuzaklanan patlayıcı infilak etti.

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde bir grup öğrenciyi piknik alanına bıraktıktan sonra dönüşe geçen minibüsün geçişi sırasında PKK'lı teröristler tarafından yola tuzaklanan patlayıcı infilak etti. Patlamada, sürücüsü Servet Bilen (23) ile yanındaki kardeşi Diyar Bilen (13) hayatını kaybetti.
Silopi'den aldığı öğrencileri, minibüsle piknik yapacakları Cudi Dağı eteklerindeki Uyanık köyü mevkisine bırakan Servet Bilen, ardından ilçeye dönüşe geçti. Dönüş yolunda Bilen yönetimindeki 73 D 2001 plakalı aracın geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcı, infilak etti. Patlamada, sürücü Servet Bilen ile yanındaki kardeşi Diyar Bilen hayatını kaybetti.
Patlamanın ardından bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi, patlayıcıyı tuzaklayan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyon başlatıldı.

Görüntü Dökümü
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-Patlayan araç
- Olay yeri
-Ambulanslar
-Güvenlik önlemleri
-Hastane önünden görüntü
-Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 121 MB

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