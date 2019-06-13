HABER

Silopi’de ’Okuma Bayramı’ düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 14:30 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Silopi ilçesi Sevgi İlkokulu’nca ’Okuma Bayramı’ düzenlendi.Koç İlkokulu konferans salonunda düzenlenen etkinliğe çok sayıda öğrenci ve veli katıldı.

Silopi’de ’Okuma Bayramı’ düzenlendi

Şırnak’ın Silopi ilçesi Sevgi İlkokulu’nca ’Okuma Bayramı’ düzenlendi.
Koç İlkokulu konferans salonunda düzenlenen etkinliğe çok sayıda öğrenci ve veli katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Sevgi İlkokulu Müdürü Asiye Aydın Güngörmüş, öğrencilerin 1 yıl içerisinde okuma adına büyük mesafe kat etiklerini söyledi. Güngörmüş etkinliği yapmalarındaki amaçlarının öğrencileri yaz tatilinde okumaktan geri kalmamaları olduğunu kaydetti. İlk defa böyle bir etkinlik yaptıklarını ve özellikle velilerin desteği ile gerçekleştirdiklerini belirten Güngörmüş, "Öğrenci ve velilerimizin çok eğlendiğini gördük. Buradaki amacımız öğrencilerimizin yıl boyunca öğrendiklerini pekiştirmek ve velilerinin karşısında da sergilemekti. gayet etkili olduğunu düşünüyorum. Velilerimiz bu durumdan çok memnun oldu. Bir diğer amacımız ise çocukların bildiği okumayı, bildiği şeyleri unutmamaları için önümüzdeki bu yaz tatilinde değerlendirmeleri için motive etmekti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Ardından düzenlenen etkinlikte, öğrenciler yıl boyunca öğrendikleri bilgileri veliler ile paylaştı. Etkinlikte okuma ve yazmaya yeni geçen öğrenciler, sahnede velilere öğrendiklerini okudu.

Silopi’de ’Okuma Bayramı’ düzenlendi

Silopi’de ’Okuma Bayramı’ düzenlendi

Silopi’de ’Okuma Bayramı’ düzenlendi

Silopi’de ’Okuma Bayramı’ düzenlendi

PARTNERGöğüsleriyle Hollywood'a damga vurmuş ünlülerGöğüsleriyle Hollywood'a damga vurmuş ünlüler
Duyar duymaz harekete geçtiler! Satmaya çalıştıkları anda...Duyar duymaz harekete geçtiler! Satmaya çalıştıkları anda...
Pençe Harekâtı’nda EYP ve düzenekleri ele geçirildiPençe Harekâtı’nda EYP ve düzenekleri ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik

Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik

Antalya'da hastanede patlama!

Antalya'da hastanede patlama!

Mehmet Aslantuğ'dan çarpıcı açıklamalar... Ahmet Kaya sorusuna yanıt

Mehmet Aslantuğ'dan çarpıcı açıklamalar... Ahmet Kaya sorusuna yanıt

'İmamoğlu bir proje mi?' sorusuna flaş yanıt

'İmamoğlu bir proje mi?' sorusuna flaş yanıt

Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken ziyaret

Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken ziyaret

Körfez'de peş peşe patlama ve saldırılar

Körfez'de peş peşe patlama ve saldırılar

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

İmamoğlu-Yıldırım yayını için iki şart!

İmamoğlu-Yıldırım yayını için iki şart!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeni askerlik sitemiyle ilgili yeni açıklama: Bazı revizeler söz konusu

'Yeni askerlik sisteminde bazı revizeler söz konusu'

İsmail Küçükkaya'dan 'zorunlu duyuru': Bu alçaklar hakkında suç duyurusunda bulunduk

Küçükkaya: Bu alçaklar hakkında suç duyurusunda bulunduk

RTÜK'ten eş cinsel ilişkilere yer veren diziye ceza

RTÜK'ten eş cinsel ilişkilere yer veren diziye ceza

Duyar duymaz harekete geçtiler! Hepsi Diyarbakır'da ele geçirildi

Duyar duymaz harekete geçtiler! Satmaya çalıştıkları anda...

Dev buhar kazanı yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Küçükçekmece Gölü'nde korkutan görüntü!

Küçükçekmece Gölü'nde korkutan görüntü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.