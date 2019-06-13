Silopi’de ’Okuma Bayramı’ düzenlendi

Şırnak’ın Silopi ilçesi Sevgi İlkokulu’nca ’Okuma Bayramı’ düzenlendi.

Koç İlkokulu konferans salonunda düzenlenen etkinliğe çok sayıda öğrenci ve veli katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Sevgi İlkokulu Müdürü Asiye Aydın Güngörmüş, öğrencilerin 1 yıl içerisinde okuma adına büyük mesafe kat etiklerini söyledi. Güngörmüş etkinliği yapmalarındaki amaçlarının öğrencileri yaz tatilinde okumaktan geri kalmamaları olduğunu kaydetti. İlk defa böyle bir etkinlik yaptıklarını ve özellikle velilerin desteği ile gerçekleştirdiklerini belirten Güngörmüş, "Öğrenci ve velilerimizin çok eğlendiğini gördük. Buradaki amacımız öğrencilerimizin yıl boyunca öğrendiklerini pekiştirmek ve velilerinin karşısında da sergilemekti. gayet etkili olduğunu düşünüyorum. Velilerimiz bu durumdan çok memnun oldu. Bir diğer amacımız ise çocukların bildiği okumayı, bildiği şeyleri unutmamaları için önümüzdeki bu yaz tatilinde değerlendirmeleri için motive etmekti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Ardından düzenlenen etkinlikte, öğrenciler yıl boyunca öğrendikleri bilgileri veliler ile paylaştı. Etkinlikte okuma ve yazmaya yeni geçen öğrenciler, sahnede velilere öğrendiklerini okudu.