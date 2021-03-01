HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Silopi’de su tahliye kanalında mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Silopi’de su tahliye kanalında mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

01.03.2021 10:47 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak’ın Silopi ilçesinde su tahliye kanalında mahsur kalan hamile köpek, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.Silopi ilçesi Şehit Harun Boy Mahallesinde su tahliye kanalından köpek sesi duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Şırnak’ın Silopi ilçesinde su tahliye kanalında mahsur kalan hamile köpek, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.
Silopi ilçesi Şehit Harun Boy Mahallesinde su tahliye kanalından köpek sesi duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Gece geç saatlerde su tahliye kanalında mahsur kalan hamile köpeği kurtarmak için seferber olan itfaiye personelleri, yoğun çaba sonucu hayvanı kurtardı.
İtfaiye birimine haber veren vatandaşlardan Mehdi Şah Akyel, kanaldan köpek sesi duyduklarını ve hemen itfaiyeye haber verdiklerini söyledi. Köpeği kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür eden Akyel, hayvanların da can olduğunu ve bu konuda dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti.
İtfaiye Eri Azad Tümas, nöbette oldukları esnada ihbar hattına telefon geldiğini ve acilen olay yerine intikal ettiklerini söyledi. Tümas, "Köpek su tahliye kanalından menfeze doğru gitmişti. Hamile olduğunu öğrendik ve hassas bir şekilde kanaldan çıkardık. Şu an da mahallede dolaşabiliyor" dedi.
İtfaiye eri Azad Tümaş vatandaşlara uyarıda bulunarak, sokak hayvanlarına zarar verilmemesi çağrısında bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kampa gidecekler bu malzemeleri almadan yola çıkmayın! Kampa gidecekler bu malzemeleri almadan yola çıkmayın!
1 Mart elektrik kesintisi olacak yerler!1 Mart elektrik kesintisi olacak yerler!
Benzinli motor çalışma prensibi nedir, nasıl çalışır?Benzinli motor çalışma prensibi nedir, nasıl çalışır?
1/

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den uyarı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Meteoroloji'den uyarı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Hakan Taşıyan'ın son durumunu anlattı: Büyük mücadele veriliyor

Hakan Taşıyan'ın son durumunu anlattı: Büyük mücadele veriliyor

Duş alırken paylaştı! Tepki çekti

Duş alırken paylaştı! Tepki çekti

Kritik gün geldi! 81 ili ilgilendiren kararlarlar belli oluyor

Kritik gün geldi! 81 ili ilgilendiren kararlarlar belli oluyor

Eski eşi önünü kesti, sonrası vahşet! Kanlar içinde yere yığıldı

Eski eşi önünü kesti, sonrası vahşet! Kanlar içinde yere yığıldı

Kısıtlamada valinin denetimine takıldı, 'Ağzınıza layık tava yaptırdım' dedi

Kısıtlamada valinin denetimine takıldı, 'Ağzınıza layık tava yaptırdım' dedi

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Prof. Dr. Uğur Şahin normalleşme için tarih verdi

Prof. Dr. Uğur Şahin normalleşme için tarih verdi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Ege'nin 'Maldivleri' satışa çıkarıldı! 24 saat geçmeden talip çıktı

Ege'nin 'Maldivleri' satışa çıkarıldı! 24 saat geçmeden talip çıktı

450 metre uzaklıktaki hedefi tek atışta vurdu

450 metre uzaklıktaki hedefi tek atışta vurdu

Popüler tatil beldesi 500 gün kapalı kalacak

Popüler tatil beldesi 500 gün kapalı kalacak

Diğer Haberler

Tekirdağ’da mutant virüs alarmı! Giriş-çıkışlar kontrollü sağlanıyor

Tekirdağ’da mutant virüs alarmı! Giriş-çıkışlar kontrollü sağlanıyor

İSKİ verileri açıkladı! İşte İstanbul'un barajlarında son durum

İşte İstanbul'un barajlarında son durum

Endişelendiren haber! 1 öğretmen ve 6 öğrencide mutant virüs tespit edildi

Endişelendiren haber! 1 öğretmen ve 6 öğrencide mutant virüs tespit edildi

Sokak ortasında saç saça baş başa yumruklu kavga

Sokak ortasında saç saça baş başa yumruklu kavga

Türkiye bu 'meteor'u konuşmuştu: Gökyüzündeki parlama sonrası gök taşı bulduğunu iddia etti

Türkiye'nin konuştuğu olay sonrası buldu

Son Dakika: Diyarbakır'da bankada silahlı soygun girişimi

Bankada silahlı soygun girişimi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.