HABER

Silopi’de teröristlerden bombalı tuzak: 3 korucu yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2019 16:25 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Silopi ilçesinde, PKK’lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 güvenlik korucusu yaralandı.Cudi Dağı bölgesinde bulunan Görümlü beldesinin Cebrail Kapı mevkiinde terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon yürüten güvenlik güçlerinin geçişi sırasında teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti.

Şırnak’ın Silopi ilçesinde, PKK’lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 güvenlik korucusu yaralandı.
Cudi Dağı bölgesinde bulunan Görümlü beldesinin Cebrail Kapı mevkiinde terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon yürüten güvenlik güçlerinin geçişi sırasında teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada 3 güvenlik korucusu yaralandı. Yaralı korucular, bölgeye gönderilen helikopterle Şırnak Piyade Tümen Komutanlığı Asker Hastanesi’ne kaldırıldı.
Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyonun sürdürüldüğü belirtildi.

PARTNERİstanbullular buraya akın ediyor!İstanbullular buraya akın ediyor!
Minibüsün üzerinde yolculuk yapan 4 kişiye yasal işlemMinibüsün üzerinde yolculuk yapan 4 kişiye yasal işlem
Beyoğlu'nda vale kavgasıBeyoğlu'nda vale kavgası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yanlışlıkla konserlerde aldığı ücreti paylaştı!

Yanlışlıkla konserlerde aldığı ücreti paylaştı!

YSK'nın kararının ardından yüzde 50'ye düşecek

YSK'nın kararının ardından yüzde 50'ye düşecek

Ankara'da kritik gelişme! Gözler 15:00'te

Ankara'da kritik gelişme! Gözler 15:00'te

Flaş gelişme! Görevden alındı

Flaş gelişme! Görevden alındı

Son dakika! 8 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika! 8 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

'Pes artık' dedirten dolandırıcılık tuzağı!

'Pes artık' dedirten dolandırıcılık tuzağı!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bulan çocuklar şoka girmişti! Kesik parmakların sırrı çözüldü

Bulan çocuklar şoka girmişti! Kesik parmakların sırrı çözüldü

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Hayatları karardı! 570 bin TL'lik dava

Hayatları karardı! 570 bin TL'lik dava

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmit'te korku dolu anlar! Görenler gözlerine inanamadı

İzmit'te korku dolu anlar! Görenler gözlerine inanamadı

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımlarının ardından açıklama!

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Kayıp gazeteci Abdülkadir Nişancı'nın ayakkabısı bulundu

Kayıp gazetecinin ayakkabısı bulundu

Anneler Günü'nde en acı bekleyiş

Anneler Günü'nde en acı bekleyiş

Üniversiteli İrem'in öldüğü kaza, güvenlik kamerasında

Üniversiteli İrem'in öldüğü kaza, güvenlik kamerasında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.