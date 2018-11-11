Silopi'de tır devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Silopi-Cizre kara yolunun 5. kilometresinde Halil Taşar'ın (33) kullandığı 33 AAR 197 demir yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada Halil Taşar hayatını kaybetti, araçta bulunan Kadir Korak (19) yaralandı.
Yaralı Korak 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Silopi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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